وزيرة العمل عرضت مع جمعية الصناعيين وأصحاب مكاتب الاستقدام مشاكل القطاعين

التقت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ وفدا من ​جمعية الصناعيين​ برئاسة ​فادي الجميل​، واطلعت منهعلى الوضع الحالي للقطاع الصناعي بما في ذلك مشكلة تأمين المواد الاولية في ظل الازمة الراهنة، حيث الحاجة ملحة بحسب تقديرات الجمعية إلى 300 مليون ​دولار​ تسهم في إدارة إنتاجية 10 مليار دولار من العجلة الصناعية.

وأوضح الجميل أن "البحث تركز على ضرورة حماية القطاع الصناعي لما له من دور في خلق فرص العمل في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها هذا القطاع الذي يعاني نقصا في المواد الاولوية وهو ما وعدنا رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بمعالجته قبل نهاية هذا الشهر، لأنه من دون هذا الحل فإن ​المصانع​ مهددة بالتوقف عن العمل وهو ما يؤدي في حال حصوله إلى أزمة اجتماعية كبيرة".

من جهة اخرى، بحثت الوزيرة يمين مع وفد نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة ​علي الامين​ مشاكل هذه المكاتب في ظل الازمة المالية والاقتصادية، وتم التشديد على ضرورة تنظيم القطاع.