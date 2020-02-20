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بوتين يشكر الولايات المتحدة لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ

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أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اجتماع ل​مجلس الأمن​ الفيدرالي أن ​روسيا​ تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأميركية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت ​بطرسبورغ​ وسنرد على ذلك بالمثل.

وشدد على انه "بالطبع نحن ممتنون لشركائنا على الدعم والتعاون في مجال القضاء على الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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