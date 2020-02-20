بوتين يشكر الولايات المتحدة لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي أن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأميركية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ وسنرد على ذلك بالمثل.
وشدد على انه "بالطبع نحن ممتنون لشركائنا على الدعم والتعاون في مجال القضاء على الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا".
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