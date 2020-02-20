بوتين يشكر الولايات المتحدة لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اجتماع ل​مجلس الأمن​ الفيدرالي أن ​روسيا​ تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأميركية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت ​بطرسبورغ​ وسنرد على ذلك بالمثل.

وشدد على انه "بالطبع نحن ممتنون لشركائنا على الدعم والتعاون في مجال القضاء على الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا".