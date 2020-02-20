الصحة العراقية تطالب بإغلاق المعابر الحدودية مع إيران خوفاً من كورونا

أفادت معلومات صحفية عن مصادر عراقية بأن "وزارة الصحة العراقسة طالبت الجهات المختصة بإغلاق المعابر الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خوفاً من إنتقال فيروس كورونا إلى العراق".
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