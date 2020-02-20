السلطات الإيرانية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال البلاد

أعلنت ​السلطات الإيرانية​، اليوم ، إصابة ثلاثة إيرانيين ب​فيروس كورونا​ الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة ​طهران​، والثالث في مدينة أراك.

وأشار رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في ​وزارة الصحة​ الإيرانية کیانوش جهانبور، إلى أنه "تم التأكد من إصابة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا الجديد والمصابين هم من الجنسية الإيرانية اثنين من مدينة قم وواحد من مدينة أراك".

ولفت في بيان صحفي، إلى أن "أحد المصابين هو طبيب كان قد كشف على المرضى الذين توفوا يوم أمس إثر هذا الفيروس، وأن 19 شخصاً يخضعون للتحاليل بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد".