أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم ، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.
وأشار رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية کیانوش جهانبور، إلى أنه "تم التأكد من إصابة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا الجديد والمصابين هم من الجنسية الإيرانية اثنين من مدينة قم وواحد من مدينة أراك".
ولفت في بيان صحفي، إلى أن "أحد المصابين هو طبيب كان قد كشف على المرضى الذين توفوا يوم أمس إثر هذا الفيروس، وأن 19 شخصاً يخضعون للتحاليل بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.