الصحة الإيرانية: أوصينا بإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في قم حتى إشعار آخر

اعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية في بيان انها اوصت بإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في قم حتى إشعار آخر ​​​​​​.

ولفتت الصحة الإيرانية الى انه تم تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة قم جنوب طهران، وإصابة ثالثة في مدينة أراك. في حين أكد متحدث باسم قسم الطوارئ في البلاد عن نقل أحد المشتبهين بالفیروس من مستشفى فرمانيه في طهران إلى مستشفى شهداء یافت آباد، أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الوزارة أنشأت "مقرًا لعلاج فيروس كورونا" وأن الاجتماع الأول للمقر عقد صباح اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة، سعيد نمكي.

وقد حضر الاجتماع، بالإضافة إلى وزير الصحة، أعضاء مجلس النواب وكبار المديرين في وزارة الصحة، وتم عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الجامعات الطبية في جميع أنحاء البلاد.