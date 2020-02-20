شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بمنح أصحاب معاش تكافل وكرامة حق دخول الأندية بجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إتاحه الفرصة للأسر التي استحقت معاش تكافل وكرامة، لدخول مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة على مستوي محافظات الجمهورية بمبلغ بسيط لمزاولة الرياضات المختلفة.

وأضافت "مي البطران" في بيان لها، أن الدستور المصري يكفل للمواطنين الحق في ممارسة الرياضة، كما أن هذه الفئة لا تستطيع دفع الاشتراكات المالية نظراً لظروفهم الاقتصادية، بالإضافة إلي ارتفاع الرسوم المقررة لذلك.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرياضة أسلوب لبناء العلاقات الاجتماعية البناءة مع الناس وتعزيز معاني المودة والألفة بينهم، فضلاً عن أنها وسيلة الحصول على جسم سليم معافي من الامراض، وبناء شباب قادر علي النهوض بالمجتمع والاستفادة منه مستقبلاً في الارتقاء بالدولة المصرية.

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وشدت البرلمانية علي أهمية السماح للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وحاملي البطاقات وأبنائهم دخول المراكز والأندية التابعة للوزارة بمقابل رمزي قدره جنيه واحد فقط بعد التأكد من ثبوت البيانات الخاصة بالمعاش، مطالبة بإحالة الطلب للجنة الشباب والرياضة لمناقشته وتطبيقه في أسرع وقت ممكن للسماح لتلك الفئة بممارسة الرياضة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد وافقت من قبل على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن إعادة المحذوفين من معاش تكافل وكرامة لمستحقيه، خاصة الأرامل والمطلقات، وأوصت اللجنة بسرعة إعادتهم وصرف المعاش لهم، نظرا لحاجتهم الشديدة والملحة له بسبب الظروف المادية الصعبة.

وأكد وائل محمود، ممثل وحدة التنقل والتظلمات ببرنامج تكافل وكرامة فى وزارة التضامن، أنه يتم بالفعل مراجعة العديد من الملفات وفحص التظلمات وهناك حالات كثيرة يتم إعادتها، وبعض الأسر التى تحصل على 380 جنيها يتم زيادتها، مشيرا إلى أنه تم إصدار نحو 450 ألف كارت جديد خلال الفترة من شهر أكتوبر 2019 حتى يناير 2020، وموضحا أن بعض الحالات تم تجميدها مؤقتا وفحص تظلماتها وملفها، وأن جميع الإدارات على مستوى الجمهورية متاح لها الاستعلام وتسجيل التظلمات.