حكيمي عن عودته إلى ريال مدريد: “الصيف المقبل سيتحدد كل شيء”

أوضح الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب “بروسيا دورتموند” الألماني، المعار من “ريال مدريد” الإسباني، أنه لا يعلم بعد إن كان سيعود إلى إسبانيا، إذ إن المركاتو الصيفي المقبل سيحدد الأمر.

وقال حكيمي، في تصريح لإذاعة “كادينا” الإسبانية، إنه، حاليا، يفكر فيما يقدمه مع الفريق الألماني، وأن مستقبله سيتحدد خلال الصيف المقبل، مؤكدا أنه يسعى إلى تطوير نفسه، ومواصلة العطاء بشكل أفضل، وكسب مزيد من الخبرة بلعب أكبر عدد من المباريات.

وأضاف الدولي المغربي أنه يحظى بثقة كبيرة من قبل مدرب “دورتموند” من خلال اللعب بشكل متواصل، لكن قراره الرسمي بالعودة إلى ريال مدريد لم يتحدد بعد، ويونيو المقبل سيكشف مستقبله.

ويشارك حكيمي للموسم الثاني في ألمانيا معارا من الفريق “الملكي”، إذ حطم مجموعة من الأرقام القياسية هذه السنة، كما أنه يتوفر على حصيلة متميزة بتسجيله لستة أهداف، وساهم في تسعة في 33 مباراة.