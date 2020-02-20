عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” في الصين في أدنى مستوى له منذ نحو شهر

أعلنت بكين اليوم الخميس، أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في أدنى حصيلة يومية يسج لها الوباء في الصين القارية منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الإصابات الجديدة (628 إصابة) سجلت في هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت 45 إصابة جديدة فقط في سائر أنحاء البر الرئيسي للصين.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، الخميس إلى 2112 حالة بعدما سجلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

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وقالت لجنة الصحة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثل انخفاضا كبيرا جدا عن تلك المسجلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.