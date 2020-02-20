إصابة امرأة في حادث طرق بوادي عارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على شارع 6 قرب منطقة وادي عارة، قبل ظهر اليوم اليوم الخميس.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الخضيرة عالجت حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة، عند مفرق وادي عارة في شارع 6 لاتجاه الخضيرة، وخلصوا سائقة بعد أن علقت تحت المقود من شدة الاصطدام خلال الحادث. وبعد عمليات معقدة ودقيقة وباستخدام معدات خاصة نجح الطاقم بتخليصها ومن ثم أحيلت بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هيلل يافه". ووصفت حالتها بالمتوسطة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث انزلاق دراجته النارية لقي سائق، في الأربعينيات من العمر، مصرعه على شارع 716 في منطقة العفولة، فجر اليوم الخميس.