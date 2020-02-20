"ما بتخوّف.. بتضحّك".. السخرية من القصف على طريقة سلوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأخير مقطع فيديو لأب سوريٍّ يلاعب ابنته، وكلّما سمعا دويّ القصف والغارات الجويّة قرب منزلهما في إدلب بشمال غرب سوريا، ضحكت الطّفلة.

وكان الصحفي التلّفزيونيّ السوري عبد الله محمد قد ابتكر لعبة لتهدئة روع ابنته الصغيرة سلوى، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وحمايتها من الصدمة عند سماع أصوات القصف، وذلك بإقناعها أنّ هذه الأصوات جزءٌ من لعبة مضحكة.

وتتقدم قوّات النّظام السّوريّ المدعومة بغطاء جوي روسي منذ كانون الأول/ ديسمبر كانون الأول صوب آخر معاقل المعارضة في محافظتي إدلب وحلب فيما قد يصبح أحد الفصول الأخيرة في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو تسع سنوات.

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وقال محمد في حديث لتلفزيون "رويترز" في بلدة سرمدا إن الأصوات العالية تفزع سلوى وتخيفها لذلك قرر أن يطلب من أطفال يلعبون على مقربة من المنزل أن يطلقوا ألعابا نارية ليقنع سلوى أن الضوضاء كانت للمرح واللهو.

وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء أنهم ضحكوا وضحكت سلوى، ورأت أن المسألة لا تدعو للخوف وبعد يومين بدأ قصف جوي فقال لها إنهم الأطفال يطلقون الألعاب النارية، موضحًا أنّه "حوّلتُ الموضوع إلى لعبة حتى لا تخاف".

ويبدو أن هذا الأسلوب غير المألوف للوقاية من الصدمة يجدي نفعا حيث قالت سلوى "ما بتخوف.. بتضحك".