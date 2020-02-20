مصدر: لبنان يرحب في عروض المشورة المالية والقانونية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مصدر اليوم الخميس، إن لبنان سيفحص يوم الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض متعلقة بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته إزاء استحقاقات السندات الدولية للعام 2020 ومحفظة تلك السندات عمومًا.

وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.

وذكرت الشركات المنافسة على دور المستشار القانوني للبنان هي "ديتشرت" و"كليري جوتليب" و"وايت آند كيس"، لكن سيجري النظر في عروض أي شركات أخرى تبدي اهتماما قبل يوم الجمعة.

وطلب لبنان من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له، يكابد البلد المثقل بالديون أزمة مالية حادة ويجب أن يبت في مدفوعات ديونه، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2مليار دولار تستحق في التاسع من آذار /مارس.