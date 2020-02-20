ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين الى 2121 شخصا

الخميس 20 فبراير 2020

اعلنت السلطات الصينية،اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الى 2121 شخصاً واصابة 74675 آخرين.



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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي،بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة (هوبي) انخفض لليوم الـ 16 على التوالي من 890 حالة مسجلة في 3 فبراير الجاري الى 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

واشارت اللجنة الى ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 1277..لافتة الى ان 113 مريضا ساءت احوالهم الصحية فيما لا يزال 11864 مريضا في حالة حرجة في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 16155 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.