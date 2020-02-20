شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على موقع تويتر والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020 أكد محامو المتهمين أثناء النظر في قضية وسيم يوسف، أنه تم فتح بلاغ، لإحالة وسيم يوسف، كمتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التميز بإحدى طرق التعبير من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذلك بأنه فضل بين الأفراد والجماعات على أساس المذاهب والطوائف، بالإضافة إلى ارتكابه لفعل من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير من خلال "تويتر".

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