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شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بومبيو: حملة الضغط على إيران مستمرة والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات الأمريكية بالعراق .
وأكد بومبيو، أن جميع الأطراف تعمل بشكل مستمر من أجل الضغط على طهران بقوة ، مبينا أن هذه الحملة ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي بل دبلوماسية .
ووصل وزيرالخارجية الأمريكي للعراق فى زيارة رسمية بهدف بحث ملفات المنطقة، معلنًا استعداد واشنطن للحوار مع إيران فى اى وقت بشرط أن تغير طهران من سلوكياتها بالكامل.
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