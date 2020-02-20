الإعلان عن اعتقال قبطان لتهريبه الأسحلة التركية إلى الأراضي الليبية

الخميس 20 فبراير 2020

أعلن الإدعاء الإيطالي، أنه تكرر خرق الهدنة المقرر الإلتزام بها بقرار رسمي من الأمم المتحدة داخل ليبيا خلال الأسابيع الماضية .



وأشار إلى وقوع 150 خرقا للهدنة في ليبيا منذ 12 فى الشهر الماضي، داعيا إلى ضرورة الوصول لاتفاق عسكري وسياسي واقتصادي موحد يرضى جميع الأطراف.

من جانبه، أضاف غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا رئيس بعثة الدعم الأممية، أنه لايمكن لأحد بمفرده أن يسيطر على مراقبة حظر تداول الأسلحة بليبيا فى ظل المساحة الليبية الهائلة وحدودها البرية والبحرية، معتبرا هناك انتهكات معروفة ومرصودة لقرار مجلس الأمن حول حظر تصدير الأسحلة بكافة أنواعها.

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وتابع قائلاً :"القرار ينتهك برا وبحرا وجوا على الرغم من سعادتي بصدور القرار بشأن مراقبة تمرير السلاح على الاراضي الليبية".

واعتبر سلامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف،أن الرغبة في التوصل لوقف إطلاق نار شامل ليست شرطًا لبدء المسار الثالث الذي جرى الإتفاق عليه في مؤتمر برلين وهو المسار السياسي ، مشيرا الى أن الأطراف فى ليبيا ستجتمع منتصف فبراير الجاري للاتفاق على هدنة لوقف اطلاق النار.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية قررت اعتقال سفينة شحن بعدما تم الإشتباه فى تهريبها للأسلحة الثقيلة بين تركيا وليبيا.