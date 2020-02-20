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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تصف التدخل التركي فى ليبيا بـ" الإستفزازي" والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
استضافت العاصمة الألمانية فى برلين ، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"،بمشاركة دولية رفيعة وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة فى ليبيا.
واعلن خلال المؤتمر التزام كافة الأطراف المعنية بحل الصراعات فى ليبيا بقرار الامم المتحدة لوقف تقديم الدعم العسكري لأى جانب أو طرف ، مشيرين إلى تجاهل الجانب التركي تماما لتوصيات فعاليات المؤتمر فى برلين.
من جانبه ، التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة، للتأكيد على أهمية إلتزام الأطراف المشاركة فى مؤتمر برلين بقرار حظر الدعم العسكري للميليشيات على اختلاف توجهاتها.
وأكد السفير الأمريكي الى ضرورة الألتزام المعلن إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، منوهًا بأهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية رفضها التام لاتفاق السراج المنتهى ولايته مع الجانب التركي برئاسة أردوغان واصفة التدخل التركي بالاراضي الليبية بأنه "استفزازي"
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع رئيس حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا وهو ما قوبل بالمعارضة من جميع الدول.
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