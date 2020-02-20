بومبيو يبحث في السعودية سبل مواجهة إيران

الخميس 20 فبراير 2020

يبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارة إلى السعودية تستغرق ثلاثة أيام سبل مواجهة التهديد الإيراني لأمن المنطقة، في وقت تشدّد فيه الولايات المتحدة محاصرة طهران اقتصاديّا وعزلها دبلوماسيا.



ووصل بومبيو إلى الرياض الأربعاء، في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ما أدى لتصاعد التوتر في المنطقة.

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وقال وزير الخارجية الأميركي للصحافيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أن يتوجه إلى الرياض “سنقضي الكثير من الوقت في مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه الخصوص”.

وتابع أن الولايات المتحدة “مستعدة للتحدث في أي وقت” مع إيران، لكنه شدّد على أن النظام الإيراني “يجب أن يغيّر سلوكه بشكل جذري”. وأضاف أنّ “حملة الضغط مستمرة، إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك”.

وتأتي زيارة بومبيو للحليف الوثيق السعودية في أعقاب غارة جوية نفذتها طيارة أميركية مسيّرة أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأكثر جنرالات إيران نفوذا في الشرق الأوسط، أثناء زيارته لبغداد في 3 يناير.