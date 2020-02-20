أزمة جديدة تضرب إيران .. اتهامات لمسؤلين فى الحكومة بإحتكار الأدوية بهدف رفع أسعارها

الخميس 20 فبراير 2020

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن نقص المئات من أصناف الأدوية داخل البلاد خلال الأونة الأخيرة.



وكشفت الوكالة فى تصريحات صحفية لها،أن نقص الأدوية ينال 400 صنف على الأقل، مشيرة الى أن الحديث عن اكتفاء ذاتي من الدواء غيرصحيح.

واعتبر الأمين العام للجمعية محمود رضا بيروي، انه تلاحظ خلال الفترة الحالية تراجع مستوى التمويل الحكومة بالعملة الصعبة، مبينا ان الصيدليات تأثرت تأثرا كبيرا بسبب نقص الأدوية المختلفة.

وأضاف ان وزير الصحة بحكومة طهران ادعى ان بلاده اكتفت من الدواء بمعدل يتجاوز الـ 95%، مشيرا الى الكلام عن أوضاع الدواء فى ايران يحتاج لمعلومات صحيحة.

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وتابع:"شركات الدواء الأوروبية لا تفضل التعامل بشكل مباشر مع نظيرتها الإيرانية في الوقت الراهن ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات فوق مستوى القدرة الشرائية للإيرانيين".

وأكد أن دفع الفشل الحكومي في إيران بسوق الدواء للسقوط في بئر الإحتكار، كارثة، مشيرا الى انه قُوبل بتجاهل تام من المسؤلين للأزمة الحالية .

من جانبه، ارجع ميثم مهربور، المتخصص في الإقتصاد، الإحتكار بسبب منع وجود تنافسية على سوق الدواء المستورد ،مبينا أن شح الأدوية فى الأسواق الايرانية أدى لسياسة الاحتكار عن طريق أشخاص كثيرين بالاضافة لعدم كفاءة اعضاء بحكومة ايران .

من جانبه اعتبر رئيس نقابة منتجي الأدوية في إيران،:"أن شركتين إيرانيتين بعينهما تحتكران وحدهما حصة توازي نحو 70% من سوق الدواء".

جدير بالذكر أن موضوع تهريب واحتكار الدواء خلال السنوات الأخيرة أثير من جانب خبراء برلمانيين إيرانيين وأخرين يعملون فى المجال الطبي وسط اتهامات من جانب ايرانين لمسؤلين بالحكومة الايرانية بتخزين واحتكار الأدوية بهدف رفع أسعارها .