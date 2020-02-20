شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 2118 شخصاً و75 ألف مصاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” داخل البلاد إلى 2118 شخصًا، وعدد المصابين إلى حوالى 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: “تَلَقّت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصًا، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى، من بينهم (11864 شخصًا في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصًا بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 شخصًا بعد شفائهم”.

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