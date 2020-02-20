شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: نجحنا في احتواء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم" ،مشيراً إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أُطلق عليه إسم "كوفيد-19".
وتأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيراً في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.
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