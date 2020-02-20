شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستأنف رحلاتها مع الصين الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
قالت شركة مصر للطيران في بيان اليوم الخميس إنها ستستأنف بعض الرحلات من وإلى الصين بدءا من الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة قد علقت جميع رحلاتها إلى الصين في أوائل فبراير شباط بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء في البيان "قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس".
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