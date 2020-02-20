بالفيديو.. ديالى تستفيق على جريمة مقتل طفلة

مع ان ابو نباء الذي يعمل ضابط في الجيش العراقي لم يمضى على سكنه في هذه الدار بمنطقة الكاطون غربي بعقوبة الا بضعة اسابيع لكنه لم يعد قادرا على البقاء فيها فقد تلقى قبل ايام فاجعة قلبت حياة العائلة الى جحيم حيث رحلت ابنته سجى التي لم تبلغ الرابعة من العمر بعد ان كانت تلهو مع اطفال الحي هنا دون ان تدرك هذه الصغيرة انها اخر لحظاتها في اللهو واللعب.

كاميرات المراقبة في احد المنازل القريبة كشفت ملابسات الحادث عبر هذه المشاهد التي حصلت عليها السومرية حصريا وتمكنت شرطة ديالى وبعد فترة وجيزة من اعتقال مراهق في الخامسة عشر من العمر قالت انه تورط بهذه الجريمة.

غابت سجى لكن صورها الجميلة وذكرياتها لم تغب عن بال عائلتها اينما رحلت.

في هذا المكان رحلت سجى دون رجعة وتركت عائلتها تعاني الاسى ووجع الفراق ولاسبيل للتخفيف من الامهم الا بالقصاص من المتورطين بالجريمة.