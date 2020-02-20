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الأرض في الليل: صور رائعة التقطتها ناسا

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تقول وكالة ناسا إن الصور التي التقطتها الوكالة في الليل تبين كيف تصدر الأضواء عن الظواهر الطبيعية والبشرية وتنير الظلام، وكيف، ولماذا، عكف عدد من العلماء، لمدة تزيد على أربعة عقود، على رصد الأضواء الصادرة عن كوكب الأرض أثناء الليل.

 

صورة لمدينة القاهرة المصرية التقطت من الفضاء تظهر الأضواء المتلألئة على امتداد ضفتي نهر النيل. (International Space Station

 

وفي المقدمة التي كتبها للكتاب الإلكتروني الذي أصدرته ناسا بعنوان "الأرض في الليل"، ذكر توماس إتش زوربوتشين الإداري المشارك في الوكالة، أن "الأقمار الصناعية التي ترتاد الفضاء قد جمّعت سجلا لم يسبق له مثيل لكوكبنا الأرضي، وتألقه وسط الظلام."

 

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هذه الصورة الفوقية لأوروبا توضح بالتفصيل انتشار السحب والشفق القطبي التقطها رائد الفضاء تيري فيرتس من محطة الفضاء الدولية. (NASA

 

تجدر الإشارة إلى أن الأضواء الصادرة من كوكب الأرض تبين مدى ازدهار أو ثراء منطقة معينة على كوكب الأرض. كما تكشف الصور أيضًا عن طبيعة مصدر الضوء، كالبراكين وحرائق الغابات على سبيل المثال. وحتى سفن الصيد قبالة سواحل إندونيسيا يمكن رؤيتها من الفضاء.

 

صورة من الكتاب الإلكتروني “محور تركيز هابل” تُظهر مجرتين حلزونيتين، إحداهما مصورة من جانب واحد والأخرى تواجه التلسكوب هابل، بحيث تظهر الحركة الحلزونية بالكامل. (NASA, ESA, M. Mutchler/STScI)

 

 

والكتاب الإلكتروني "الأرض في الليل" واحد من سلسلة الكتب الإلكترونية التي تضمها مكتبة ناسا عن العلوم ومدى جمال وجاذبية استكشافات الفضاء، والتي يمكن تنزيلها ككتاب إلكتروني، أو كتاب عادي بنسق بي دي إف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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