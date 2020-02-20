الإعلام الأمني: العثور على جثة إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، العثور على جثة "إرهابي" يرتدي حزاماً ناسفاً في الأنبار، أثناء عملية تفتيش نفذتها القوات الأمنية للأماكن التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية قبل يومين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الأنبار، أجرت عملية تفتيش للأماكن التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية، يوم 18 من شباط الجاري شمال وادي الخزيمي".



وأضافت الخلية، أن القوات "عثرت على جثة إرهابي من عناصر داعش يرتدي حزاماً ناسفاً حيث جرى تفكيك الحزام وتسليم الجثة إلى استخبارات القيادة، كما تم العثور على بندقية M16 مدمرة ومخزن وموبايل مدمر وذاكرة حاسبة ومواد أخرى".



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