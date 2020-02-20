هكذا يتحايل مترجمو بوتين على كلماته الصعبة

للوهلة الأولى قد يظن البعض أن طبيعة عمل المترجم سهلة، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فمهنتهم لا تخلو من المواقف الصعبة والطريفة أحيانا.

من هؤلاء، مترجمو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف عنه استخدامه لمختلف الأمثال، يتحدثون عن أصعب الجمل والعبارات التي يفاجئهم بها خلال حديثه، ليضعهم في مواقف "حرجة".

مستشار قسم الترجمة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي صادقوف، يقول إن الرئيس بوتين يستخدم أحيانا كلمات صعبة الترجمة. وفق ما نقلته عنه وكالة "نوفوستي".

ومثالا على ذلك، يقول صادقوف إنه سمع ذات مرة الرئيس بوتين وهو يقول في أحد البرامج التلفزيونية: "لن نقف متفرجين كالبلهاء".

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ولحسن حظه، لم يترجم صادقوف تلك العبارة، وهو ما عبّر عنه للوكالة بقوله إنه كان سعيدا جدا لأنه لم يضطر لترجمتها.

ومن بين الكلمات الصعبة أيضا، "استرح" وهي ترحيب على الطراز الروسي بالعسكريين، لكن تمت ترجمتها عكس ذلك في إحدى المناسبات.

وبالنسبة لأليكسي صادقوف، فإن سماع هذه الكلمة بشكل مفاجئ غير متوقع، ويضع المترجم في حالة من الذهول إذا لم يكن يعلم مسبقا أنه سيسمعها ليترجمها.

وتمت ترجمة كلمة بوتين "استرح"، في يونيو/حزيران 2017 على شكل "مرحبا بكم!".

عبارة أخرى لبوتين وضعت المترجمين في موقف صعب، وهي "دونباس لا يسير فارغا بدون حمولة"، لكنهم لم يكلوا واتفقوا على ترجمتها بـ "دونباس لا يهرّج".