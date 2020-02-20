جرينيل مديرا جديدا للاستخبارات وترامب يبحث عن وظيفة لسلفه

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، تعيين سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل مديرا للاستخبارات الوطنية بالإنابة.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أن سفيرنا الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، سيصبح قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "لقد مثّل ريتشارد بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه. أود أن أشكر جوزيف ماجوير على العمل الرائع الذي قام به. ونتطلع إلى العمل معه عن كثب، ربما في وظيفة أخرى داخل الإدارة".

وريتشارد ألان جرينيل، من مواليد 18 سبتمبر 1966، ويشغل منصب سفير الولايات المتحدة الحالي في ألمانيا.



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ويعد جرينيل من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وخدم الرجل لبعض الوقت كمتحدث باسم الأمن القومي لميت رومني في حملته لعام 2012 لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، رشح ترامب جرينيل ليكون سفيرا للولايات المتحدة في ألمانيا.

يذكر أن الموعد النهائي لتعيين رئيس جديد للمخابرات، هو 11 مارس/آذار المقبل.

ويمنع القانون الاتحادي القائم بالأعمال الحالي جوزيف ماجوير، من مواصلة مهامه بعد ذلك التاريخ.