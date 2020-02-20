رئيس الجزائر يعد بدستور قبل الصيف.. ويحذر من "صوملة" ليبيا

وعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بدستور جديد بداية الصيف المقبل، محذراً الغرب من أن تأجيج الأوضاع في ليبيا قد يجعلها "صومال جديدة" تهدد أمن واستقرار أوروبا والبحر المتوسط.

وبالتزامن مع الذكرى الأولى للحراك الجزائري، استعرض تبون خلال مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، خارطة طريق بلاده للخروج من الأزمة العميقة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.

وفي 22 فبراير/ شباط 2019، خرج المتظاهرون في العديد من المدن الجزائرية وخصوصا في العاصمة حيث كل التجمعات ممنوعة منذ 2001، استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم تطور إلى المطالبة برحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، ومن ثم إسقاطه أبريل/نيسان الماضي.

وخلال المقابلة، أشار الرئيس الجزائري إلى أنه مصمم على المضي قدماً في تغيير جذري لكسر الممارسات السيئة وتثبيط الحياة السياسية وتغيير طريقة الحكم.

وأضاف: "تم تلبية جميع مطالب المحتجين، فلم تكن هناك ولاية خامسة ولا تمديد ولاية رابعة للرئيس الجزائري السابق، كما غادر أبرز رؤساء النظام القديم"، لافتا إلى أنه خاض المعركة ضد أولئك الذين دمروا الاقتصاد.

كما رأى أن عدد المتظاهرين بدأ في التراجع لأن "الجزائريين أدركوا أن هناك إصلاحات حقيقية".

وتابع: "لقد فهم الكثير من الجزائريين أنه لا يمكن إصلاح ما تم تدميره لمدة عشر سنوات خلال شهرين، حيث أنه أدى اليمين الدستورية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

دستور جديد



وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، أكد تبون أن مراجعة الدستور على رأس أولوياته، وأنه أعطى توجيهات للمتخصصين ووضع الخطوط العريضة على المواد الحساسة، تلك التي تؤثر بشكل خاص على الهوية والوحدة الوطنية.

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وشدد على أن كل شيء آخر عدا ذلك قابل للتفاوض، منوها بأنه سيتم الانتهاء من كل شيء على الأقل بحلول بداية الصيف المقبل.





دور الجيش

وفيما يتعلق بدور الجيش، أعرب الرئيس الجزائري بأنه مدين للجيش الذي حمى البلاد وهو دوره الحقيقي، وفقاً لمهامه الدستورية، ولا يتعامل مع السياسة أو الاقتصاد والمدخرات، أو الاستثمار.

وأكد على أن الجيش الجزائري موجود "لحماية الوحدة الوطنية وحماية الدستور والجزائريين من أي تسلل إرهابي وأي محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

الملف الليبي

أما عن الدور الجزائري في الوساطة الليبية، فأعرب تبون عن ثقته في قدرة بلاده على المساعدة في إحلال السلام بليبيا إذا تم تفويضهم رسمياً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأنها "وسيط صادق وموثوق به، وتقبله جميع القبائل الليبية الكبرى التي لم تحمل السلاح حتى الآن".

وحذر من أنه إذا تم تفكيك ليبيا في غضون عام، أو عام ونصف، فإن أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ستواجه "صومال جديد" على حدودها، مع عواقب تهدد أمنها واستقرارها.





وفي الملف الاقتصادي، وعد الرئيس الجزائري، ببناء هيكل اقتصادي جديد يعتمد على تعزيز الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة، وانتقال الطاقة، بحيث تكون الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس".



العلاقات الفرنسية الجزائرية



ووصف تبون، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه" صادق فكريًا" وأنه "يحاول حل مشكلة الذاكرة الاستعمارية للجزائر، التي تسمم العلاقات بين بلدينا" ولكنها أصبحت موضوع لنقاش عنيف من قبل جماعات الضغط القوية"، بما في ذلك لوبي انتقام يريدون إفساد العلاقات بين البلدين (لم يسمهم).

وانتقد اقتراح فرنسا بفترة انتقالية في الجزائر، متسائلا: "كيف يمكن أن نقترح فترة انتقالية بالجزائر أو التدخل في اختيار شعبها؟ الأمر متروك للجزائريين وحدهم لتسوية هذا الأمر".

وأدى عبد المجيد تبون اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الجزائرية، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد فوزه بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 من الشهر نفسه وسط جدل بشأنها.