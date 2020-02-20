ماذا قال الجاني قبل هجوم "المساء المخيف" في ألمانيا؟

أفاد إعلام ألماني بأن مسلحا يشتبه بأنه قتل 9 أشخاص بمدينة هاناو، عبّر عن وجهات نظر يمينية متطرفة في خطاب اعتراف كتبه قبل أن ينفذ الهجوم.

صحيفة بيلد أكثر الصحف الألمانية مبيعا، قالت إن المشتبه به عبّر عن وجهات نظر يمينية متطرفة في خطاب عثرت الشرطة عليه في منزله.

أما التلفزيون الألماني فذكر أن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.





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وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الألمانية أنه تم العثور على الرجل ميتا في منزله بمدينة هاناو، إضافة لجثة أخرى في بيته الكائن إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع إطلاق النار.



ورجّحت أن يكون الجاني أحد المتوفيين اللذين عُثر عليهما، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن التحقيقات لمعرفة هوية الضحايا والجاني لا تزال مستمرة.

وقالت بيلد، دون أن تذكر مصدرها، إن الرجل ألماني الجنسية ترك شريط فيديو يعلن فيه المسؤولية عن الهجوم، وهو ما لم تكشف عنه الشرطة حتى كتابة الخبر.



وتوحي معلومات الشرطة بأن المسلح انتحر في منزله بعد فراره في سيارة سوداء لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا.

ووفق الصحيفة نفسها، فقد تم العثور في سيارة الجاني على الذخيرة والمسدس المستخدم في الهجوم، كما أنه يملك رخصة للصيد بالأسلحة النارية.

من جهته عبّر عمدة مدينة هاناو، كلاوس كامينسكي، عن شعوره بصدمة بالغة إزاء الجريمة، وقال: "لقد كان مساء مخيفا، سيظل يشغلنا وسيبقى في ذاكرتنا طويلا بالتأكيد". وفق ما نقله التلفزيون الألماني.

