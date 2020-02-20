اليابان تعلن وفاة اثنين بفيروس كورونا وإصابة اثنين من المسؤولين

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قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيبا بالعدوى.
وذكرت الحكومة أن المتوفيين في الثمانينيات من العمر .
وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي.
وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.
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