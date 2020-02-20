شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايك بومبيو: حملة الضغط على إيران مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات الأمريكية بالعراق .

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وأكد بومبيو، أن جميع الأطراف تعمل بشكل مستمر من أجل الضغط على طهران بقوة ، مبينا أن هذه الحملة ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي بل دبلوماسية .

ووصل وزيرالخارجية الأمريكي للعراق فى زيارة رسمية بهدف بحث ملفات المنطقة، معلنًا استعداد واشنطن للحوار مع إيران فى اى وقت بشرط أن تغير طهران من سلوكياتها بالكامل.