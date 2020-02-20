العربية: قوات خاصة تتجه إلى مدينة قم بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أوردت “العربية“ نبأ عاجلا يفيد تحرك قوات إيرانية خاصة الى مدينة قم، وذلك بعد وفاة شخصين إثر فيروس كورونا الفتاك.

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بتعطيل جميع المدارس والجامعات، فى مدينة قم بإيران، الخميس، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين يوم أمس، متأثرين بالمرض، وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات فى مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

وفى وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، على رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، فى مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.