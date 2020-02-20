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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن جنسية مخترق وكالة أنباء الكويت الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مصدر مطلع إن جهاز أمن الدولة في الكويت أحال إلى النيابة العامة متهما مشتبها به في حادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والقيام ببث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأمريكية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت.
وطبقا لصحيفة "القبس"، أشار المصدر إلى أن المتهم - وهو مصري الجنسية - تعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفاً، وبدأ عليه التعب مما استدعى إسعافه.
وبين أن التحقيقات جارية وستستكمل مع المتهم، حال شفائه، وقد وضعت حراسة مشددة حول غرفته، وستسند إليه تهمة «أمن دولة». وخلص المصدر إلى أن التهمة التي ستسند إلى المتهم، في حال ثبوتها بحقه واكتمال أركان الجريمة، ستكون خطيرة، نظراً لما تم القيام به من فعل أراد التسبب بأزمة كبيرة محلياً وخارجياً من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية>
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