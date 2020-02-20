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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: يجب على تركيا وقف دعم المليشيات الإرهابية فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
هاجم أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقوة بسبب تدخله فى الشأن اللليبي دون اى مبرر .
وأعلن المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، أن تركيا وراء تصعيد الأحداث على الاراضي الليبية، مبينًا أنه لاتعاون أو تهاون مع مجموعات مسلحة بأى شكل من الأشكال.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن الشعب الليبيي شعب أصيل ولا يُقر أى تدخل فى شأنه الداخلى من أى دولة خارجية مما كان الأنر ، معتبرا أن التوتر مستمر نتيجة طمع الجانب التركي فى النفط .
وتابع:" نجري مباحثات مع مسؤلين روس لوقف الأزمة الداخلية ووجوب إنهاء تلك الصراعات الطاحنة".
وأكد أن المليشيات المسلحة داخل ليبيا تابعة للجناح الإرهابي وحكومة الوفاق ، مضيفا ان اردوغان ارسل محموعات داعشية لضرب استقرار ليبيا.
وعرض اللواء أحمد المسماري، 3 صور وحشية للتمثيل بجثث القتلي، مؤكدا أن الرئيس التركي أرسل
إرهابيي داعش وهم من يقومون بتلك التصرفات الوحشية.
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