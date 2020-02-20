شكرا لقرائتكم بين الشروط والتمرير.. حكومة علاوي أمام البرلمان الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب في تيار الحكمة ستار الجابري أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة الاثنين المقبل.

وأضافت أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي حسم مصير 19 حقيبة ويستمر الخلاف مع الكرد على آلية الترشيح للحقائب المتبقية.

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في المقابل أعلن تحالف القوى العراقية شروطه لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أكد التحالف الذي يرأسه محمد الحلبوسي على ضرورة إلزام الحكومة الجديدة بحصر السلاح بيد الدولة، وأهمية أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب، إضافة الى إلزام الحكومة بتضمين برنامجها إعلانا واضحا وصريحا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها.

وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح حكومته الثقة، مؤكداً العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

علاوي وفي كلمة مسجلة، أكد أن ملاحقة المعتدين على المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية ستكون أولوية حكومته فور نيلها الثقة.