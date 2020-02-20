سكاف: أين اصبحت وعود المسؤولين باعادة الاموال المنهوبة

أكدت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أنه ‏بين خيار دفع ​لبنان​ سندات اليوروبوندز وما ينتج عنها من دخول لبنان في أزمة لا يتحملها البلد، وبين اعادة خيار هيكلة الديون بالتوافق مع اصحابها، ننحاز للخيار الثاني رغم كل سيئاته.

وفي تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، سألت سكاف :"أين كان المسؤولون في ​الدولة​ طيبة الفترة الماضية، ولماذا لم يتحركوا لمعالجة الوضع، وأين اصبحت وعودهم باعادة الاموال المنهوبة وبمكافحة ​الفساد​؟".