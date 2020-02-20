كنعان: قطع الحساب قانون مستقل لا يأتي أصلاً ضمن الموازنة

اشار امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه ذكرت بعض وسائل ألإعلام انّ "​الرئيس ميشال عون​ لن يوقع ​الموازنة​ لانها لا تتضمن قطع حساب"،وللتوضيح ان قطع الحساب قانون مستقل لا يأتي أصلاً ضمن الموازنة وعلى ​الحكومة​ إحالته الى ​المجلس النيابي​، الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات بالرغم من مطالبتنا المتكررة. إضغط للمزيد

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