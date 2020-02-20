وزير خارجية تركيا: هناك تقارب مع روسيا في محادثات سوريا لكن ليس على المستوى المطلوب

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إن هناك تقاربا مع ​روسيا​ في محادثات حول الوضع في ​سوريا​ لكن ليس على المستوى المطلوب بعد،منوها بأنه سيتم تكثيف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب، مشددا على "اننا سنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب السورية في الأيام المقبلة".

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