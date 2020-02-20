كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت كوريا الجنوبية عن وفاة أول حالة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اكتشاف 31 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الى 82 مصابا.
وأدى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الوبائي بصورة حادة خلال يومي أمس واليوم بأكثر من 50 حالة، إلى المخاوف من أن انتشار الفيروس في مجتمعات إقليمية محلية.
وكشف مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أمس أن فيروس كورونا الجديد في البلاد دخل "مرحلة جديدة" نظرا لأوضاع المرض محليا وخارجيا.
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