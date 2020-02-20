مادورو: سنؤلف لجنة رئاسية لإعادة هيكلة قطاع النفط

أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى أنه "سيؤلف لجنة رئاسية لإعادة هيكلة قطاع النفط الذي تستهدفه الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات".
جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أحد فروع شركة "روسنفط" الروسية لتعاملها التجاري مع فنزويلا.
وكان قد أعلن مادورو حالة الطوارئ للطاقة لرفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً هذا العام، أي أكثر من ضعف المستويات الحالية.
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