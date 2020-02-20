مادورو: سنؤلف لجنة رئاسية لإعادة هيكلة قطاع النفط

أشار الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ الى أنه "سيؤلف لجنة رئاسية لإعادة هيكلة قطاع ​النفط​ الذي تستهدفه ​الولايات المتحدة​ الأميركية ب​عقوبات​".

جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أحد فروع شركة "روسنفط" الروسية لتعاملها التجاري مع ​فنزويلا​.

وكان قد أعلن مادورو ​حالة الطوارئ​ للطاقة لرفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً هذا العام، أي أكثر من ضعف المستويات الحالية.