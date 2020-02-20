الادعاء العام الألماني: دلالات عن دوافع يمينية متطرفة في هجوم مدينة هاناو

اعلن الادعاء العام الألماني ان منفذ الهجوم في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت الألمانية، يدعى توبياس، ويرجح أن يكون من حملة الأفكار اليمينية المتطرفة.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أنها عثرت على جثة الرجل الذي يعتقد أنه قام بإطلاق النار ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت في منزله، مشيرة إلى وجود جثة أخرى بجانبة.
يذكر انها أعلنت أمس إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجومين في مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وأن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار في سيارة.
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