وزير النقل السوري يعلن خطة تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة

أعلن ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​، عن خطة لتسيير رحلات جوية من ​مطار حلب الدولي​، الذي افتتح يوم أمس، إلى ​القاهرة​ في مطلع شهر آذار المقبل.

ولفت إلى ان "حركة الرحلات الجوية ستبدأ "من القاهرة في مطلع شهر آذار، نظرا لوجود جالية كبيرة في القاهرة". وقال: "من ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة"، مضيفا: "لسنا حاليا بصدد ذكرها".

وكان وزير النقل السوري، علي حمود، قد أعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه، مشيرا إلى أن ​المطار​ سيباشر عمله، وأن أول رحلة جوية ستكون من ​مطار دمشق​ إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق.