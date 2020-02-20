باسيل: لا للمسّ بليرة او دولار من اموال الناس قبل معرفة من حوّل أموالاً للخارج بعد ١٧ تشرين

دعا رئيس تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​جبران باسيل​ الى "عدم المسّ بليرة او ​دولار​ من اموال الناس قبل معرفة من حوّل أموالاً للخارج بعد ١٧ تشرين وكميتها، ومن ثم اعادتها، فكل مبلغ تحوّل للخارج سنة 2019 بطريقة استنسابية حرم من ترك امواله بلبنان من فرصة الحصول عليها".

وشدد باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "​المصرف المركزي​ يعرف ويمكنه القيام بذلك ويجب أن يكون بخدمة ​الدولة​ والناس وليس العكس".