دعا رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى "عدم المسّ بليرة او دولار من اموال الناس قبل معرفة من حوّل أموالاً للخارج بعد ١٧ تشرين وكميتها، ومن ثم اعادتها، فكل مبلغ تحوّل للخارج سنة 2019 بطريقة استنسابية حرم من ترك امواله بلبنان من فرصة الحصول عليها".
وشدد باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "المصرف المركزي يعرف ويمكنه القيام بذلك ويجب أن يكون بخدمة الدولة والناس وليس العكس".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لا للمسّ بليرة او دولار من اموال الناس قبل معرفة من حوّل أموالاً للخارج بعد ١٧ تشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.