وزني: نناقش ووفد النقد الدولي ما يمكن أن تقدمه من نصائح انقاذية

أشار وزير ​المال​ ​غازي وزني​، إلى أن "اللقاء مع وفد ​صندوق النقد الدولي​ يناقش في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح تتعلق بخطة ​لبنان​ الانقاذية وفق رؤية الوفد للواقع المالي والنقدي".​​​​​

وكان رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب قد ترأس عند التاسعة صباحا في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء ​صندوق النقد الدولي​ في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير ​المال​ ​غازي وزني​، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس ​الحكومة​ خضر طالب.