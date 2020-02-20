بدء اللقاء بين رئيس الحكومة ووفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور وزير المال

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ عند التاسعة صباحا في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء ​صندوق النقد الدولي​ في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير ​المال​ ​غازي وزني​، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس ​الحكومة​ خضر طالب.

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