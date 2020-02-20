التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين في ألمانيا

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فرانكفورت: تولت النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن تسعة قتلى مساء الأربعاء قرب فرانكفورت ويُشتبه في أن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب"، وفق ما قال متحدث لوكالة فرانس برس الخميس.
ووفق مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو في حين أعلنت الشرطة نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي أنها عثرت على "المنفّذ المحتمل" للجريمة في شقة مع جثة شخص آخر.
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