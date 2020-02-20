وزير الخارجية الصيني: جهودنا لاحتواء فيروس كورونا تنجح

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فينتيان: أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح" مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم" مشيرا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أُطلق عليه اسم كوفيد-19.

ارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة خلال شهر تقريبا، بما يشمل مقاطعة هوباي بؤرة الوباء.

تأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعا كبيرا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين. وعقدت قمة مماثلة في 2003 في أعقاب تفشي فيروس سارس.