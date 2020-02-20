دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هاري وزوجته من استخدام كلمة "ملكي"

لندن (رويترز) - تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميجان منع استخدامهما كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، مع الملكة في الشهر الماضي على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقال مصدر ملكي "نظرا لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة ويسعيان للاستقلال المالي فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة ’ملكي’ في هذا السياق".

وأضاف المصدر "المناقشات لا تزال جارية".

ويستخدم هاري وميجان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

Advertisements

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاصة بهما الاسم نفسه كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر الملكي "في إطار عملية انتقال دوقة ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهم، يجري التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل في حينها".

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميجان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)