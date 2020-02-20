شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة بالبرلمان تختتم جلساتها للحساب الختامى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة بشأن الحساب الختامى لـ2018/2019، بحضور كل من وزارتى المالية والتخطيط الأسبوع المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستسلم تقريرها للأمانة العامة خلال الأيام المقبلة، على أن يجرى عرضه على الجلسة العامة خلال مارس المقبل.

يذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عملت علي بحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019، على الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتهت اللجنة حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/2019، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.

بلغ العجز الكلى للسنة المالية 2018 /2019 نحو 430 مليار جنيه وبلغ رصيد الديون المُستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2019 نحو 385.7 مليار جنيه وبلغت المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك نحو 227.1 مليار جنيه، كما بلغ رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية نحو 13.4 مليار جنيه وبلغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 فيما حققت 16 هيئة خسائر خلال العام المالى تقترب من 21 مليار جنيه، وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأكثر خسارة بنصيب 12 مليارًا و645 مليون جنيه.