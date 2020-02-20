بالصور.. سيارات كسح لرفع مياه الأمطار من شوارع دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
شنت الوحدات المحلية بدمياط، حملة مكبرة لكسح مياه الأمطار بعد تطهير البالوعات ورفع الإشغالات، في شوارع مدينتي رأس البر ودمياط.
وجرى الدفع بجرارات الوحدة المحلية، وسيارات كسح للسيطرة على المياه التي أغرقت الشوارع، بعد هطول الأمطار بغزارة على أنحاء المحافظة.
وقبل أشهر، وفرت المحافظة معدات بقيمة 34 مليون جنيه لمواجهة نوات الشتاء، عن طريق غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم.
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