إطلاق أسماء نجوم المجتمع والرياضة والسياسة على شوارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الخميس، مع أعضاء لجنة إعادة تسمية الشوارع، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ، بإطلاق أسماء الشخصيات البورسعيدية المؤثرة سياسيًا واجتماعيًا ورياضيًا، وأبطال الحروب، والمحافظين السابقين، وأبناء بوسعيد الذين حققوا نجاحات، على الشوارع، تكريمًا لمجهوداتهم ومسيرة العطاء لخدمة أوطانهم.

وشدد الغضبان، على ضرورة أن تجري عملية تسمية الشوارع بشكل متناسق ومميز بما يليق بتاريخ بورسعيد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع التطور الذي شهدته أرض بورسعيد في كافة المجالات، وتوثيقًا لأعمال شخصيات بارزة أثرت في تاريخ المحافظة.